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Канада расширила санкции против России за "выборы" в Крыму

Четверг, 30 января 2020, 09:54

Канада расширила санкции против России в связи с проведением нелегитимных выборов в аннексированном Крыму.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань.

"Канада вводит санкции в отношении шести лиц, причастных к нелегитимным выборам, состоявшимся в оккупированном Россией Крыму. Канада неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины", - написал министр в Twitter.

В санкционный список попали шесть человек, причастных к проведению незаконных выборов в аннексированном Крыму.

Ранее ЕС расширил санкционный список против РФ, добавив в него семь человек, а США добавили в свой список восемь человек и одну компанию.

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Канада санкции
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