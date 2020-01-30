Корупція у ПАРЄ: Німеччина розслідує двох політиків, депутатку позбавили імунітету  

У Німеччині розпочали розслідування щодо двох делегатів Бундестагу в ПАРЄ, однієї чинної та одного колишнього депутат від блоку влади ХДС/ХСС, яких підозрюють у корупції в зв’язку з лобіюванням інтересів Азербайджану.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel Online.

Прокуратура у Франкфурті-на-Майні розслідує в цілому трьох осіб: депутатки Бундестагу від ХДС Карін Штренц, колишнього депутат Бундестагу від ХСС Едуарда Лінтнера та одного адвоката, імені якого не називають. Їм висунули обвинувачення в корупції та підкупі у зв'язку з політичним лобіюванням Азербайджану.

У четвер Бундестаг зняв депутатську недоторканість з Карін Штренц. Крім того, слідчі обшукали її офіс в Бундестазі і особисту квартиру. Також пройшли обшуки в інших помешканнях, офісних приміщеннях та юридичних конторах в Берліні, Мекленбург-Передній Померанії, Баварії і Бельгії.

Штренц і Лінтнера звинувачують у хабарництві і підкупі делегатів ПАРЄ. Третій підозрюваний звинувачується в наданні спеціально створеної компанії, юридичної фірми і банківських рахунків для отримання платежів з Азербайджану. Його підозрюють у відмиванні грошей.

За словами прокурорів, Лінтнер, який був членом Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), звинувачується в отриманні близько чотирьох мільйонів євро від Азербайджану в період між 2008 і 2016 роками.

Частину цієї суми політик залишав собі як винагороду, а частину роздавав іншим членам ПАРЄ, стверджують прокурори. За це делегати Асамблеї повинні були позитивно розповідати в ЗМІ про вибори в Азербайджані і виступати проти звільнення політв'язнів країни. За словами прокурора, близько 500 тисяч євро через Лінтнера надійшло об'єднанням бельгійських і азербайджанських членів ПАРЄ. Розслідування про це ЗМІ провели ще в 2017 році і "Європейська правда" детально писала про нього.

За словами прокурорів, Штренц отримала щонайменше 22 тисячі євро і виділялася в ПАРЄ проазербайджанською поведінкою.

Лінтнер підтвердив виданню, що співробітники Федерального управління кримінальної поліції обшукали його квартиру в Баварії. Він різко відкинув звинувачення у хабарництві і підкупі: "Це нісенітниця", - сказав колишній депутат.

Незалежні експерти з Ради Європи виявили корупційну діяльність серед депутатів в 2018 році і назвали Лінтнера та Штренц у своїй доповіді. У звіті Лінтнер фігурував як "ключовий лобіст" Азербайджану.