Коррупция в ПАСЕ: Германия расследует двух политиков, депутата лишили иммунитета

В Германии начали расследование в отношении двух делегатов Бундестага в ПАСЕ, одной действующей и одного бывшего депутата от блока власти ХДС/ХСС, которых подозревают в коррупции в связи с лоббированием интересов Азербайджана.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel Online.

Прокуратура во Франкфурте-на-Майне расследует в целом трех человек: депутата Бундестага от ХДС Карин Штренц, бывшего депутат Бундестага от ХСС Эдуарда Линтнера и одного адвоката, имени которого не называют. Им предъявлены обвинения в коррупции и подкупе в связи с политическим лоббированием Азербайджана.

В четверг Бундестаг снял депутатскую неприкосновенность с Карин Штренц. Кроме того, следователи обыскали ее офис в Бундестаге и личную квартиру. Также прошли обыски в других помещениях, офисных помещениях и юридических конторах в Берлине, Мекленбург-Передней Померании, Баварии и Бельгии.

Штренц и Линтнер обвиняются во взяточничестве и подкупе делегатов ПАСЕ. Третий подозреваемый обвиняется в предоставлении специально созданной компании, юридической фирмы и банковских счетов для получения платежей из Азербайджана. Его подозревают в отмывании денег.

По словам прокуроров, Линтнер, который был членом Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), обвиняется в получении около четырех миллионов евро от Азербайджана в период между 2008 и 2016 годами.

Часть этой суммы политик оставлял себе как вознаграждение, а часть раздавал другим членам ПАСЕ, утверждают прокуроры. За это делегаты Ассамблеи должны были положительно рассказывать в СМИ о выборах в Азербайджане и выступать против освобождения политзаключенных страны. По словам прокурора, около 500 тысяч евро через Линтнера поступило объединениям бельгийских и азербайджанских членов ПАСЕ. Расследование об этом СМИ провели еще в 2017 году и "Европейская правда" подробно писала о нем.

По словам прокуроров, Штренц получила не менее 22 тысяч евро и выделялась в ПАСЕ проазербайджанским поведением.

Линтнер подтвердил изданию, что сотрудники Федерального управления уголовной полиции обыскали его квартиру в Баварии. Он резко отверг обвинения во взяточничестве и подкупе: "Это чушь", - сказал бывший депутат.

Независимые эксперты из Совета Европы обнаружили коррупционную деятельность среди депутатов в 2018 году и назвали Линтнера и Штренц в своем докладе. В отчете Линтнер фигурировал как "ключевой лоббист" Азербайджана.