Ексміністра довкілля Британії критикують за візит літаком за 240 км

Міністрів британського уряду критикують за те, що вони летіли літаком з Лондона на зустріч в Кардіфф – подорож, яка займає менше двох годин на поїзді.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Independent.

Майкл Гоув, колишній міністр довкілля, був у числі шести міністрів, які здійснили 240-кілометрову подорож на військовому літаку на початку цього тижня.

Вони вирушили до столиці Уельсу на спільну зустріч Ради Міністрів з представниками урядів Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії.

Уряд Британії заявив, що фрахтування рейсу з бази ВПС для міністрів і їх помічників було "ефективним і економним" способом транспортування.

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Але опозиційні партії та екологічні активісти заявили, що це показує, наскільки Даунінг-стріт потрібно більш серйозно ставитися до надзвичайної ситуації з кліматом.

Тіньовий міністр довкілля Люк Поллард сказав: "Уряд повинен прокинутися у зв'язку з надзвичайною ситуацією з кліматом. Британія приймає глобальну конференцію ООН зі скорочення викидів вуглекислого газу в Глазго в листопаді, і всі міністри уряду повинні продемонструвати, наскільки серйозна кліматична криза, використовуючи поїзди і автобуси скрізь, де це можливо".

"Якщо громадський транспорт досить зручний для населення, то він має бути зручним і для консервативних міністрів" – додав він.

Томмі Шеппард, лідер шотландських націоналістів у Палаті громад, у свою чергу звинуватив міністрів у використанні ВПС як"приватної служби таксі".