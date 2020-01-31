Экс-министр окружающей среды Британии критикуют за визит самолетом в 240 км

Министров британского правительства критикуют за то, что они летели самолетом из Лондона на встречу в Кардифф - путешествие, которое занимает менее двух часов в поезде.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Independent.

Майкл Гоув, бывший министр окружающей среды, был в числе шести министров, которые осуществили 240-километровое путешествие на военном самолете в начале этой недели.

Они отправились в столицу Уэльса на совместную встречу совета министров с представителями правительств Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.

Правительство Великобритании заявил, что фрахтование рейса RAF Northolt для министров и их помощников было "эффективным и экономным" способом транспортировки.

Но оппозиционные партии и экологические активисты заявили, что это показывает, насколько Даунинг-стрит нужно более серьезно относиться к чрезвычайной ситуации с климатом.

Теневой министр окружающей среды Люк Поллард сказал: "Правительство должно проснуться в связи с чрезвычайной ситуацией с климатом. Великобритания принимает глобальную конференцию ООН по сокращению выбросов углекислого газа в Глазго в ноябре, и все министры правительства должны продемонстрировать, насколько серьезен климатический кризис, используя поезда и автобусы везде, где это возможно".

"Если общественный транспорт достаточно удобный для населения, то он должен быть удобным и для консервативных министров", - добавил он.

Томми Шеппард, лидер шотландских националистов в Палате общин, в свою очередь обвинил министров в использовании ВВС как "частной службы такси".