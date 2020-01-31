Україна та Британія майже узгодили нову торговельну угоду

Україна та Велика Британія майже погодили текст угоди про вільну торгівлю, яка почне діяти після завершення так званого перехідного періоду в Британії.

Про це повідомив торговий представник України, заступник міністра економіки Тарас Качка, пише "Європейська правда".

Вихід Британії з ЄС сьогодні нічого не змінює у торговельних відносинах України та Британії, підкреслив Качка. До 31 грудня 2020 року між обома країнами, як і дотепер, діятиме Угода про асоціацію між Україною та ЄС.

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"Це відбувається в силу положень угоди про умови виходу Британії з ЄС", - пояснив він на своїй сторінці у Facebook.

А вже з 1 січня 2021 року між нашою країною та Британією буде діяти угода про вільну торгівлю, запевнив Качка. За його словами, її текст вже погоджено.

"Готуючись до жорсткого Brexit ми вже узгодили тексті цієї угоди. Тепер ми маємо додатковий час для того, щоб удосконалити деякі її елементи", - зазначив заступник міністра.

Нагадаємо, 31 січня після 23:00 за Гринвічем Велика Британія, яка вступила в ЄС 1973 року, більше не буде державою-членом і вважатиметься третьою країною. Протягом перехідного періоду, який почнеться негайно, Британія продовжить застосовувати закони ЄС, але більше не буде представлена ​​в інституціях Євросоюзу.