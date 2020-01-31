Британія не планує змін у візовому режимі для громадян України після Brexit

Велика Британія не планує ніяких змін у візовому режимі для громадян України після виходу зі складу Європейського союзу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила посол Сполученого Королівства в Україні Мелінда Сіммонс в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

"Питання безвізу - не політичне питання, це питання безпеки кордонів. А безпека кордонів - це причина, чому Британія не брала участі в Шенгенській угоді, і ця політика не змінилася. Після того, як ми вийдемо з ЄС, візовий режим для українців продовжиться. Тобто не буде ніяких змін: якщо ви будете їхати до Британії з України, вам потрібно буде отримувати візу", - сказала Сіммонс.

Сіммонс також заявила, що найближчим часом в Україні не з'явиться британський візовий центр, і рішення про надання віз буде приймати регіональний візовий центр у Варшаві.

"Але коли я подивилася на статистику, 98% віз були отримані вчасно. Більшість заявок на візи проходять дуже легко, без проблем, і ми будемо говорити з візовим центром Британії, щоб люди також отримували візи вчасно", - додала вона.

Як відомо, безвізовий в’їзд британців до України був запроваджений ще у 2005 році. Але ця норма перестане діяти з 1 лютого, коли Британія вийде з ЄС.

Президент України Володимир Зеленським підписав указ про введення безвізового режиму в'їзду в Україну для громадян Британії на один рік.

Україна прагне отримати від Британії план дій щодо візової лібералізації на кшталт того, який ми мали з ЄС.

Читайте детальніше у статті "Безвіз після Brexit: чому Україна поновить безвізовий режим для Британії лише на рік".