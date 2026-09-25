План евакуації Балтії, президент Угорщини за Україну, диверсія проти Starlink: новини дня

Зеленський каже, що Трамп дав остаточну згоду щодо ліцензій на Patriot. Bloomberg пише, що президент США під час зустрічі у Нью-Йорку просив українського колегу поїхати на переговори у Москву.

У Литві розпочались масштабні мобілізаційні навчання. Прем’єр країни закликав банки подбати про роботу платіжних систем у разі мобілізації.

В українця, підозрюваного у вбивстві священника в Польщі, виявили психічні розлади.

Все важливе і цікаве за п’ятницю, 25 вересня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Ліцензія на Patriot та переговори у Москві

Президент України Володимир Зеленський стверджує, що є погодження з президентом США виробництва перехоплювачів для систем ППО Patriot.

"Є конкретні домовленості. Президент Трамп на останній зустрічі зі мною підкреслив, що, так, я прийняв остаточне рішення, ліцензії для виробництва ракет Patriot Україна отримає", – заявив він.

Нагадаємо, українська та американська делегації провели переговори у Нью-Йорку 22 вересня.

Зеленський також повідомив, що під час розмови з Трампом порушував питання санкцій за "законом Грема".

Сполучені Штати, за його словами, пропонують тристоронню зустріч з Україною та Росією, можливо, в ОАЕ.

Агентство Bloomberg дізналося, що президент США Дональд Трамп нібито знову закликав українського президента Володимира Зеленського поїхати до Москви для зустрічі з правителем РФ Владіміром Путіним, але отримав відмову.

Тим часом посланець лідера Кремля Кирил Дмитрієв зустрівся в Нью-Йорку зі спецпредставниками американського президента Дональда Трампа.

Вони обговорили співпрацю між США та Росією, а також закінчення російсько-української війни.

Переговори Трампа з Сі

Як пише The Washington Post, президент США Дональд Трамп та китайський лідер Сі Цзіньпін під час зустрічі у Білому домі обговорили ситуацію в Україні, а також інші глобальні та регіональні питання, такі як Близький Схід та Корейський півострів.

Також вони підтвердили взаємну підтримку проведення регіональних зустрічей у найближчі тижні.

Президент США Дональд Трамп під час своєї зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Вашингтоні дав йому зрозуміти, що китайська допомога Ірану є неприйнятною.

Окрім цього, Сі заявив, що президенти домовилися розвивати "конструктивні, стратегічні та стабільні відносини між Китаєм і США". За його словами, такі відносини принесуть користь не лише китайському та американському народам, а й людям у всьому світі.

Сенатори-демократи після зустрічі із Сі закликали Трампа посилити тиск на Росію.

Про те, чого вдалося досягти на саміті Сі та Трампа, як конфлікт американського президента з провідними медіа вплинув на висвітлення події, чи порушували "українське питання" та за що тепер критикують Трампа у США – в статті журналістки "Європейської правди" Ольги Ковальчук Дві панди замість результату: що дала "історична" зустріч Трампа і Сі та чи йшлося про Україну.

Президент Угорщини за Україну

Президент Угорщини закликав підтримати Україну, яка "бореться за свободу, як і ми у 1956-му".

"Сьогодні Україна бореться за збереження своєї незалежності. Угорщина засуджує повномасштабну наступальну війну Росії, яка порушує Статут ООН та міжнародне право. Ми виступаємо на захист права України на самооборону, її суверенітету та територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів, а також права її народу самостійно вирішувати своє майбутнє. Свобода, за яку у 1956 році боролися угорці, – це та сама свобода, яку сьогодні ми маємо захищати й для українців", – заявив Андраш Бака.

Литва викликає представника посольства РФ через удари по цивільній інфраструктурі в Україні, а в Раді Європи звернули увагу на гуманітарну кризу в окупованих Олешках.

Високопосадовець ЄС повідомив кореспондентці "Європейської правди", що міністри оборони держав-членів Європейського Союзу 28 вересня у Брюсселі обговорять потреби України у ракетах-перехоплювачах для систем Patriot, зокрема, можливість того, щоб держави-члени поступилися Україні своєю чергою на закупівлі в американського виробника Lockheed Martin.

Країни-члени ЄС домовилися про умови виділення Україні коштів у розмірі 6,6 млрд євро з Європейського фонду миру.

З них 4,7 млрд євро підуть на відшкодування витрат державам-членам, причому деякі з них уже заявили, що перенаправлять свою частку на потреби України, поінформувала глава європейської дипломатії.

Швеція передала генератори та енергетичне обладнання трьом областям України.

Латвія вводить прикордонний контроль зерна, щоб запобігти транзиту краденого в Україні товару.

План евакуації Балтії

Президент Литви заявив про зростання російських провокацій на східному фланзі НАТО.

Литва спільно з Польщею розробляє план міжнародної евакуації населення.

У Литві розпочались масштабні мобілізаційні навчання. Прем’єр країни закликав банки подбати про роботу платіжних систем у разі мобілізації.

До речі, у Німеччині тисячі школярів протестували проти строкової служби.

ЄС виділяє Естонії 19 млн євро на будівництво військової бази біля кордону з РФ, а також "ретельно вивчає" запит від країн Балтії на 500 млн євро на захист від дронів.

У Данії посилюють поліцію та розвідку через загрози від Росії.

За даними Frankfurter Allgemeine Zeitung, у Німеччині вважають РФ причетною до підпалу в Мюнхені біля оборонних компаній. Прокуратура Польщі розслідує як диверсію підпал наземної станції Starlink.

Президент Євроради Антоніу Кошта закликав Росію припинити "небезпечну ескалацію".

Інформаційна система МВС Литви зазнала кібератаки. Крім того, в Уельсі повідомили про кібератаку на управління поліції.

Угорщина скоротила свій запит за оборонною програмою SAFE з 16 до 5,4 млрд євро.

Інші інциденти в Європі

В українця, підозрюваного у вбивстві священника в Польщі, виявили психічні розлади.

Сьогодні вранці у центрі Афін стався потужний вибух.

За вибухом послідувала пожежа, яка зруйнувала фасад будинку середини XX століття, розбила вікна та пошкодила автомобілі, що знаходилися поруч із будівлею, яка обвалилася.

Попередні припущення вказують на витік газу як причину вибуху.

Повідомляли, що внаслідок вибуху постраждали троє осіб: дві жінки, які мешкали в сусідньому будинку, та чоловік, що проїжджав повз на автомобілі.

Рятувальники проводять пошуки п’ятьох осіб, які вважаються зниклими безвісти після потужного вибуху, внаслідок якого частково зруйнувалась двоповерхова будівля в популярному центральному районі Афін Плака.

Крім того, біля грецького острова Міконос горів автомобільний пором.

В Італії заарештували 14 підлітків, яких підозрюють у підготовці терактів.

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