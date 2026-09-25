У Зеленського спростували, що Трамп просив його поїхати до Москви

В українського президента Володимира Зеленського спростували повідомлення ЗМІ про те, що президент США Дональд Трамп закликав його поїхати до Москви.

Про це у коментарі журналістам заявив радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин, пише "Європейська правда".

Агенція Bloomberg у п'ятницю повідомила, що президент США Дональд Трамп знову закликав українського президента Володимира Зеленського поїхати до Москви для зустрічі з правителем РФ Владіміром Путіним, але отримав відмову. За даними журналістів, це нібито сталося під час переговорів Зеленського та Трампа у Нью-Йорку 22 вересня.

"Це неправдива інформація", – повідомив журналістам радник українського президента.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що саміт G20 у Маямі може стати майданчиком для тристоронньої зустрічі за участю України, США та Росії.

Державний секретар США Марко Рубіо висловив сподівання, що правитель РФ Владімір Путін відвідає саміт лідерів G20, який відбудеться в Маямі у грудні цього року.

Нещодавно стало відомо, що Путін відхилив пропозицію президента України Володимира Зеленського провести переговори щодо завершення війни на полях саміту G20 у Сполучених Штатах.