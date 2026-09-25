ЗМІ: Трамп просив Зеленського поїхати до Москви на зустріч з Путіним, той відмовив

Президент США Дональд Трамп знову закликав українського президента Володимира Зеленського поїхати до Москви для зустрічі з правителем РФ Владіміром Путіним, але отримав відмову.

Про це стало відомо Bloomberg, передає "Європейська правда".

За даними ЗМІ, Трамп під час зустрічі із Зеленським у Нью-Йорку 22 вересня попросив українського президента поїхати до Москви для участі у переговорах з Путіним щодо завершення війни.

Зеленський відхилив цю пропозицію, а джерела, обізнані з позицією українського президента, зазначили, що порушення цього питання Трампом його роздратувало.

На запитання російських журналістів, коли він відвідає Москву, Зеленський відповів: "На ракеті", після чого, як зазначають ЗМІ, вигукнув лайливе слово.

Білий дім не відповів на запит Bloomberg про коментар.

Цього тижня Зеленський та глава МЗС Росії Сергєй Лавров провели окремі зустрічі з представниками адміністрації Трампа в Нью-Йорку. США наполягали на тому, щоб обидві сторони домовилися про перемир’я щодо атак на енергетичні об’єкти одна одної на тлі стрімкого зростання світових цін на дизельне паливо.

У п’ятницю Зеленський заявив, що технічні мирні переговори між США, Україною та Росією, ймовірно, відбудуться в Об’єднаних Арабських Еміратах, хоча Сполучені Штати ще не запропонували дату.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що саміт G20 у Маямі може стати майданчиком для тристоронньої зустрічі за участю України, США та Росії.

Державний секретар США Марко Рубіо висловив сподівання, що правитель РФ Владімір Путін відвідає саміт лідерів G20, який відбудеться в Маямі у грудні цього року.

Нещодавно стало відомо, що Путін відхилив пропозицію президента України Володимира Зеленського провести переговори щодо завершення війни на полях саміту G20 у Сполучених Штатах.