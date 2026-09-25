Трамп анонсував нові зустрічі з лідером Китаю

Президент США Дональд Трамп після візиту китайського колеги Сі Цзіньпіна до Вашингтона заявив, що матиме з ним ще дві зустрічі цього року.

Про це Трамп повідомив у своїй мережі Truth Social, пише "Європейська правда".

Президент США заявив, що його зустріч з лідером Китаю "стала символом дружби, сили та успіху" для обох країн.

Трамп повідомив, що зустрінеться з Сі в листопаді в Китаї. Саме тоді китайське місто Шеньчжень прийматиме саміт лідерів країн Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, до якого входять США.

Американський президент також анонсував зустріч з китайським візаві у грудні на саміті G20, який відбудеться у Маямі, штат Флорида.

"Багато чого вже було зроблено, і ще багато чого буде зроблено. З нетерпінням чекаю на нашу наступну зустріч!", – написав Трамп.

23-25 вересня лідер Китаю Сі Цзіньпін відвідував США з державним візитом вперше з 2015 року; президент Дональд Трамп особисто зустрів його в аеропорту.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський попросив Трампа під час переговорів із лідером Китаю закликати його вплинути на очільника Кремля Владіміра Путіна задля завершення війни або принаймні деескалації.

Більше про зустріч Сі і Трампа читайте у статті "Європейської правди" Дві панди замість результату: що дала "історична" зустріч Трампа і Сі та чи йшлося про Україну