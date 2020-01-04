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Висунули звинувачення українцеві, чий дрон упав на відомий костел у Кракові

Субота, 4 січня 2020, 16:40

Звинувачення у порушенні норм закону про авіацію висунули 24-річному українцеві, який втратив контроль над безпілотником, і дрон упав на дах Маріацького костелу в Кракові. Нікому нічого не сталося, а храм не пошкоджений.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

"Чоловіка звільнили після пред'явлення обвинувачення", - заявив у п’ятницю прессекретар малопольської поліції Себастьян Глень. 

"Чоловік пояснив, що не знає польських норм, бачив інших людей, які використовують безпілотники, а вітер сприяв падінню його безпілотника", - сказав Глень.

1 січня 24-річний чоловік, який приїхав до Кракова з туристичною метою, знімав краківські пам’ятники за допомогою дрона, оснащеного камерою. Коли на головній площі він втратив управління пристроєм, і той впав на дах базиліки, він повідомив поліції. Пожежники допомогли зняти безпілотник.

 

Справу передадуть в прокуратуру, яка ухвалить рішення про подальший хід справи. 

Відповідно до ст. 212 Закону про авіацію, порушникам може загрожувати ув'язнення до п'яти років позбавлення волі. Однак через обставини події, яка відбулася у Кракові, може бути ухвалене рішення про умовне припинення провадження у справі.

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