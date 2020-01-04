Предъявлены обвинения украинцу, чей дрон упал на известный костел в Кракове

Обвинения в нарушении норм закона об авиации выдвинули 24-летнему украинцу, который потерял контроль над беспилотником, и дрон упал на крышу Мариацкого костела в Кракове. Никому ничего не случилось, а храм не поврежден.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

"Мужчину освободили после предъявления обвинения", - заявил в пятницу пресс-секретарь малопольской полиции Себастьян Глень.

"Мужчина объяснил, что не знает польских норм, видел других людей, которые используют беспилотники, а ветер способствовал падению его беспилотника", - сказал Глень.

1 января 24-летний мужчина, который приехал в Краков с туристической целью, снимал краковские достопримечательности с помощью дрона, оснащенного камерой. Когда на главной площади он потерял управление устройством, и оно упало на крышу базилики, он сообщил полиции. Пожарные помогли снять беспилотник.

Дело передадут в прокуратуру, которая примет решение о дальнейшем ходе дела.

В соответствии со ст. 212 Закона об авиации, нарушителям может грозить тюремное заключение до пяти лет лишения свободы. Однако в силу обстоятельств события, которое произошло в Кракове, может быть принято решение об условном прекращении производства по делу.