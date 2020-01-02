Затримали українця, чий дрон під Новий рік впав на дах історичного храму в Кракові

У Кракові поліція затримала 24-річного українця: саме його безпілотник потрапив у новорічний вечір на дах Маріацького костелу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

2 січня правоохоронці повинні вирішити, чи висунуть чоловікові - який приїхав до Польщі як турист - звинувачення, пов'язані з можливою загрозою життю та здоров’ю.

Українець керував невеликим і легким іграшковим безпілотником, який не потребує дозволу.

24-річний чоловік втратив керування пристроєм, і він впав на дах базиліки.

На прохання українця в ситуацію втрутилися поліцейські, які патрулювали Площу Ринок. Пожежники допомогли витягнути безпілотника з даху.

"Дах історичного храму не пошкоджений", - заявив молодший інспектор малопольської поліції Себастьян Глень.