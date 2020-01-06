Пожежа у госпісі в Польщі забрала життя 4 пацієнтів, 22 постраждалих
Понеділок, 6 січня 2020, 10:37
У понеділок у госпісі в Польщі спалахнула пожежа, загинули чотири особи, 22 людини госпіталізували.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.
Усі четверо загиблих були пацієнтами у госпісі в Хойніце, містечку на півночі Польщі.
Пожежу, ймовірно, спричинив недопалок працівника закладу, заявили в поліції.
Одним із госпіталізованих є працівник поліції, який отравився димом, як і решта. Офіцер першим евакуював людей, яким загрожувала пожежа.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.powered by lun.ua