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Пожежа у госпісі в Польщі забрала життя 4 пацієнтів, 22 постраждалих

Понеділок, 6 січня 2020, 10:37

У понеділок у госпісі в Польщі спалахнула пожежа, загинули чотири особи, 22 людини госпіталізували.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Усі четверо загиблих були пацієнтами у госпісі в Хойніце, містечку на півночі Польщі.

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Пожежу, ймовірно, спричинив недопалок працівника закладу, заявили в поліції.

Одним із госпіталізованих є працівник поліції, який отравився димом, як і решта. Офіцер першим евакуював людей, яким загрожувала пожежа.

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