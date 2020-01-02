Три родички зізналися у спричиненні трагічної пожежі в німецькому зоопарку

60-річну жінку та її двох дорослих дочок підозрюють у причетності до спричинення пожежі, яка спалила частину зоопарку у місті Крефельд (Північний Рейн-Вестфалія).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Три жінки привернули увагу після припущення, що пожежу спричинили небесні ліхтарики, які заборонені у більшості земель Німеччини.

Жінки розповіли поліції, що запустили три таких повітряні ліхтарі в новорічну ніч.

Внаслідок пожежі згорів вольєр мавп. Понад 30 тварин загинуло, зокрема орангутани, шимпанзе, горили та мармозетки.

Загинула найстаріша в Європі горила Масса, якій було 47 років. Також загинула велика кількість кажанів і птахів.

Герд Гоппман із кримінальної поліції Крефельда заявив на пресконференції в четвер, що підозрювані злочинці повідомили про свої дії владі і що можна припустити, що саме вони спричинили пожежу в зоопарку.

"Для нас справа значною мірою з'ясовується", - сказав Гоппман, додавши, що жінок звинувачують у підпалі з необережності.

Слідчі заявили, що на небесних ліхтарях поблизу місця пожежі були знайдені рукописні повідомлення.

Жінки кілька разів заявляли, що їм "безмежно шкода", повідомляють слідчі.

Гоппман сказав, що жінки замовили ліхтарики в інтернеті і не знали, що вони заборонені. Він також похвалив їх за сміливість зізнатися добровільно.

Якщо підозрюваних засудять за підпал з необережності, їм загрожує штраф або позбавлення волі до п'яти років.