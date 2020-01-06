Пожар в хосписе в Польше унес жизни 4 пациентов, 22 пострадавших
Понедельник, 6 января 2020, 10:37
В понедельник в хосписе в Польше вспыхнул пожар, погибли четыре пациента заведения, 22 человека госпитализированы.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.
Все четверо погибших были пациентами в хосписе в Хойнице, городке на севере Польши.
Пожар, вероятно, был вызван окурком работника заведения, заявили в полиции.
Одним из госпитализированных является работник полиции, отравившийся дымом, как и остальные. Офицер первым эвакуировал людей, которым угрожал пожар.
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