Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

У Трампа давили на Нидерланды для отмены продажи Китаю чиповой технологии - СМИ

Немецкий министр говорит, что угрозы Трампа Ираку "не очень полезны"

Бывший левый премьер Хорватии победил на выборах главы государства

Иран снял с себя ограничения по обогащению урана в ответ на действия США






Пожар в хосписе в Польше унес жизни 4 пациентов, 22 пострадавших

Понедельник, 6 января 2020, 10:37

В понедельник в хосписе в Польше вспыхнул пожар, погибли четыре пациента заведения, 22 человека госпитализированы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Все четверо погибших были пациентами в хосписе в Хойнице, городке на севере Польши.

Читайте также
Три родственницы признались в причинении трагического пожара в немецком зоопарке

Пожар, вероятно, был вызван окурком работника заведения, заявили в полиции.

Одним из госпитализированных является работник полиции, отравившийся дымом, как и остальные. Офицер первым эвакуировал людей, которым угрожал пожар.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Польша инциденты
powered by lun.ua