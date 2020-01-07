Протести у Франції – профспілки блокують нафтопереробні заводи

Французькі профспілки заблокували кілька нафтопереробних заводів, щоб створити штучний дефіцит пального на автозаправних станціях.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням не Reuters, це має стати особливо ефективно зважаючи на транспортний страйк, який вже місяць триває у країні.

Наразі повідомляється про блокування нафтопереробних заводів Exxon Mobil France. Міністерство охорони навколишнього середовища заявило, що всі французькі НПЗ продовжують функціонувати, але у п'яти з семи тимчасово виникли труднощі – протестувальники заблокували виїзд з них.

Наразі палива немає лише на 24 французьких АЗС, оlнак профспілки обіцяють продовжувати блокування щонайменше до п'ятниці.

Прем'єр-міністр Франції Едуар Філіпп заявив, що країні не загрожує дефіцит палива, і що поліція забезпечить, щоб нафтобази не були заблоковані. "Люди мають право на страйк, але вони не мають права блокувати (нафтопереробні заводи)", - заявив він.

Філіпп заявив, що відкритий для обговорення змін середнього віку виходу на пенсію з профспілками, що є одним із головних моментів щодо планів пенсійної реформи.

Нагадаємо, пенсійна реформа передбачає введення так званого "віку рівноваги", що є фактичним збільшенням пенсійного віку. Соціологічне опитування Elabe показує, що цю ініціативу погано сприймають 66% французів.

Одна з найбільших профспілко країни CGT вже оголосила, що єдиним виходом для влади є "повне відкликання цієї поганої реформи".