Генсек НАТО закликав Іран утриматися від подальшого насильства

Генсек НАТО Єнс Столтенберг засудив удар по американських базах в Іраку і закликав Іран утриматися від подальшого насильства.

Як повідомляє "Європейська правда" про це він написав у Twitter.

"Я засуджую іранські ракетні удари по американських силах і силах коаліції в Іраку. НАТО закликає Іран утриматися від подальшого насильства. Союзники продовжують консультуватися і зберігати прихильність нашій навчальної місії в Іраку" - написав Столтенберг.

I condemn the Iranian missile attacks on US & @coalition forces in Iraq. #NATO calls on Iran to refrain from further violence. Allies continue to consult & remain committed to our training mission in Iraq. pic.twitter.com/6PdXMZxSNB — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) January 8, 2020

Раніше в Європейському союзі розкритикували Іран за ракетні удари по іракських базах, які використовують коаліційні війська, в тому числі США та військові європейських країн.

Нагадаємо, відразу дві військові бази в Іраку, на яких розташований американський військовий контингент, були атаковані минулої ночі, причому уряд Ірану офіційно підтвердив, що це був його напад і готуються інші.

Детально про передумови цього нападу читайте в статті "Ракетний удар по політиці США: як вбивство іранського генерала може вплинути навіть на Україну".