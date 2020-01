Генсек НАТО закликав Іран утриматися від подальшого насильства

Генсек НАТО Єнс Столтенберг засудив удар по американських базах в Іраку і закликав Іран утриматися від подальшого насильства.

Як повідомляє "Європейська правда" про це він написав у Twitter.

"Я засуджую іранські ракетні удари по американських силах і силах коаліції в Іраку. НАТО закликає Іран утриматися від подальшого насильства. Союзники продовжують консультуватися і зберігати прихильність нашій навчальної місії в Іраку" - написав Столтенберг.

I condemn the Iranian missile attacks on US & @coalition forces in Iraq. #NATO calls on Iran to refrain from further violence. Allies continue to consult & remain committed to our training mission in Iraq. pic.twitter.com/6PdXMZxSNB