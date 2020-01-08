Генсек НАТО призвал Иран воздержаться от дальнейшего насилия

Генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил удар по американским базам в Ираке и призвал Иран воздержаться от дальнейшего насилия.

Как сообщает "Европейская правда" об этом он написал в Twitter.

"Я осуждаю иранские ракетные удары по американским силам и силам коалиции в Ираке. НАТО призывает Иран воздержаться от дальнейшего насилия. Союзники продолжают консультироваться и сохранять приверженность нашей учебной миссии в Ираке", - написал Столтенберг.

I condemn the Iranian missile attacks on US & @coalition forces in Iraq. #NATO calls on Iran to refrain from further violence. Allies continue to consult & remain committed to our training mission in Iraq. pic.twitter.com/6PdXMZxSNB — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) January 8, 2020

Ранее в Европейском союзе раскритиковали Иран за ракетные удары по иракским базам, которые используют коалиционные войска, в том числе США и военные европейских стран.

Напомним, сразу две военные базы в Ираке, где размещен американский военный контингент, были атакованы прошлой ночью, причем правительство Ирана официально подтвердило, что это было его нападение и что готовятся другие.

Подробно о предпосылках этого нападения читайте в статье "Ракетный удар по политике США: как убийство иранского генерала может повлиять даже на Украину".