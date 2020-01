Генсек НАТО призвал Иран воздержаться от дальнейшего насилия

Генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил удар по американским базам в Ираке и призвал Иран воздержаться от дальнейшего насилия.

Как сообщает "Европейская правда" об этом он написал в Twitter.

"Я осуждаю иранские ракетные удары по американским силам и силам коалиции в Ираке. НАТО призывает Иран воздержаться от дальнейшего насилия. Союзники продолжают консультироваться и сохранять приверженность нашей учебной миссии в Ираке", - написал Столтенберг.

I condemn the Iranian missile attacks on US & @coalition forces in Iraq. #NATO calls on Iran to refrain from further violence. Allies continue to consult & remain committed to our training mission in Iraq. pic.twitter.com/6PdXMZxSNB