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Генсек НАТО призвал Иран воздержаться от дальнейшего насилия

Среда, 8 января 2020, 14:46

Генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил удар по американским базам в Ираке и призвал Иран воздержаться от дальнейшего насилия.

Как сообщает "Европейская правда" об этом он написал в Twitter.

"Я осуждаю иранские ракетные удары по американским силам и силам коалиции в Ираке. НАТО призывает Иран воздержаться от дальнейшего насилия. Союзники продолжают консультироваться и сохранять приверженность нашей учебной миссии в Ираке", - написал Столтенберг.

Ранее в Европейском союзе раскритиковали Иран за ракетные удары по иракским базам, которые используют коалиционные войска, в том числе США и военные европейских стран.

Напомним, сразу две военные базы в Ираке, где размещен американский военный контингент, были атакованы прошлой ночью, причем правительство Ирана официально подтвердило, что это было его нападение и что готовятся другие.

Подробно о предпосылках этого нападения читайте в статье "Ракетный удар по политике США: как убийство иранского генерала может повлиять даже на Украину".

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