Палата общин парламента Британии окончательно одобрила соглашение о Brexit

Палата общин парламента Великобритании завершила рассмотрение законопроекта о выходе из ЕС и окончательно утвердила условия Brexit.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

За принятие законопроекта выступили 330 депутатов, против был 231.

Соглашение позволяет премьер-министру Борису Джонсону перевернуть страницу одного из самых глубоких политических кризисов Британии за последние десятилетия, положив конец страхам немедленного хаотичного выхода из ЕС.

"Пришло время завершить Brexit. Этот законопроект делает это", - сказал законодателям министр по вопросам Brexit Стивен Баркли, подводя итоги многочасовых дебатов в парламенте.

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Теперь законопроект направляется в верхнюю палату парламента и, как ожидается, станет законом в ближайшие недели.

Со стороны ЕС документ будет утверждать Европейский парламент, ожидается, что все процедуры завершатся до 31 января.

В конце декабря британские депутаты во втором чтении проголосовали за законопроект, который утверждает соглашение о выходе страны из ЕС.

После этого правительство выделило три дня на этой неделе для детального изучения документа и дебатов в парламенте. Однако, во вторник и среду в Палате общин практически не было депутатов, а правительство легко отклонил попытки оппозиции внести изменения в текст.

Как известно, британский парламент четыре раза отклонял соглашение с ЕС. Трижды - при предыдущем премьере Терезе Мэй, в результате чего она подала в отставку.

После 31 января между Британией и Евросоюзом начнутся переговоры о будущие торговые отношения.