Зеленський і Джонсон домовилися прискорити роботу над новою угодою про співпрацю і торгівлю

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон домовилися прискорити підготовку нової Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю та партнерство між двома країнами на тлі Brexit.

Про це йшлося під час телефонної розмови Зеленського і Джонсона, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу президента.

"Володимир Зеленський і Борис Джонсон також домовилися пришвидшити підготовку нової Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю та партнерство між Україною та Великою Британією в контексті очікуваного виходу цієї країни з ЄС" - йдеться у повідомленні.

Як відомо, вихід Британії з ЄС запланований на 31 січня.

"Нова угода між Україною та Великою Британією розширить нашу економічну співпрацю та закріпить стратегічний характер партнерства", – наголосив президент.

Також Зеленський подякував за незмінну підтримку з боку Великої Британії суверенітету й територіальної цілісності України та поінформував про прогрес у реалізації домовленостей, досягнутих під час саміту в "нормандському форматі" 9 грудня 2019 року.

Джонсон підтвердив потужну підтримку України та партнерство Великої Британії у сфері безпеки й запросив Зеленського відвідати Лондон.