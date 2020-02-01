Москва відмовила у посадці літаку Бундесверу з евакуйованими з Китаю німцями

Москва відмовила в посадці літаку німецького Бундесверу з громадянами Німеччини та інших країн, евакуйованих з китайського Уханя через спалах коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російську службу Deutsche Welle.

Як у суботу повідомила міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер, Москва послалася на брак ресурсів в своїх аеропортах. За її словами, Міноборони і МЗС Німеччини має намір найближчим часом з'ясувати, чи були інші причини для відмови.

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Літак Бундесверу Airbus A310 з понад 120 громадянами Німеччини та інших країн на борту вилетів з Уханя у Франкфурт-на-Майні раніше 1 лютого. Спочатку він планував зробити зупинку в Москві. За словами глави Міноборони ФРН, Росія дала дозвіл на політ над своєю територією і обіцяла дозволити посадку в одному з аеропортів для дозаправки і зміни екіпажу.

Після того, як стало відомо про відмову, літак був перенаправлений в Гельсінкі, де здійснив посадку приблизно о 13.40 за місцевим часом, а після дозаправки вилетів до Німеччини.

Повернення з Уханя було для всіх добровільним і проводилося з ініціативи МЗС Німеччини.

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За інформацією видання Bild am Sonntag, серед евакуйованих - 108 громадян ФРН, 34 китайці, один болгарин і один громадянин США. Німецькі пілоти, які повинні були змінити колег в Москві, прилетіли до столиці РФ ще 30 січня.

За інформацією видання, німецькі спецслужби вважають відмову Росії "надуманою відмовкою".

Йоган Вадепуль, заступник голови парламентської фракції блоку ХДС/ХСС, що входить до складу правлячої коаліції, назвав дії Росії недружнім актом.