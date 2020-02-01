Німецький турист приніс в Іспанію коронавірус

В Іспанії виявили перший підтверджений випадок зараження коронавірусом нового типу, який викликає пневмонію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на іспанське видання El Pais.

Національний центр мікробіології Іспанії підтвердив перший у країні випадок коронавірусу після того, як чоловікові встановили діагноз на канарському острові Ла-Гомера.

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Пацієнт, турист з Німеччини, був частиною групи з п’яти німців, яких взяли на карантин на острові. У себе на батьківщині усі вони контактували з іншим німецьким громадянином, в якого раніше діагностували вірус.

Міністр охорони здоров'я Сальвадор Ілла очолить міністерську нараду в суботу, щоб обговорити відповідь Іспанії на спалах вірусу.

Іспанія стала сьомою країною Європи, де підтвердили новий тип коронавірусу. Раніше про випадки зараження повідомили у Франції, Німеччині, Фінляндії, Італії, Швеції та Великій Британії.

Від коронавірусу на материковому Китаї померли вже 259 людей. Зафіксовано понад 11 тисяч випадків захворювання.

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.

Президент Володимир Зеленський відреагував та розпорядився посилити заходи, щоб не допустити потрапляння китайського коронавірусу та поширення захворювання в Україні.