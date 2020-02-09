Вибори в Ірландії: три партії набрали майже однакову кількість голосів

Дострокові парламентські вибори в Ірландії не дозволять жодній з партій отримати більшість, оскільки три політичні сили набрали майже однакову кількість голосів.

Про це свідчать дані екзит-полів, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Партія Fine Gael прем'єр-міністра Лео Варадкара набирає 22,4%, партія Fianna Fáil набирає 22,3 відсотка і Sinn Féin набирає 22,2 відсотка голосів.

Варадкар призначив дострокові вибори в січні після того, як угода з традиційним суперником його партії, Fianna Fáil, почала руйнуватися. У Варадкара не було іншого вибору, окрім як оголосити голосування.

Результат свідчить про те, що партія необхідно буде домовлятися про формування більшості, і, можливо, потрібна коаліція кількох партій.

Це також вказує на зсув ірландського електорату. Традиційно домінуючі Fine Gael та Fianna Fáil нині втратили голоси через ліву націоналістичну партію Sinn Féin, яка збільшила свою підтримку на 14 відсотків у порівнянні з виборами 2016 року.

Підрахунок голосів почався в Ірландії у неділю вранці.. Але підрахунок проводиться вручну і є тривалим процесом, тому остаточні результати щодо кількості місць для кожної партії в парламенті можуть визначатися протягом декількох днів.