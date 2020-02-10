Посли G7: призначати і звільняти керівництво НАБУ і САП слід відповідно до закону

На тлі реєстрації у ВР постанови про звільнення глави НАБУ Артема Ситника посли країн Групи семи підкреслюють, що призначення і звільнення керівництва НАБУ, САП та Антикорупційного суду має відбуватися відповідно до законодавства України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні на сторінці головування США в G7 у Twitter.

Посли зауважили, що з 2014 року члени G7 підтримують зусилля уряду і народу України зі створення НАБУ, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Вищого антикорупційного суду.

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"Для забезпечення доброчесності та незалежності українських антикорупційних інституцій важливо, щоб обрання та усунення керівництва цих органів відбувалося відповідно до чинного законодавства, і щоб закони застосовувались однаково щодо всіх інституцій", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 7 лютого у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення голови Національного антикорупційного бюро Артема Ситника. Це трапилось після того, як Ситник опинився у реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

Восени Сарненський суд Рівненської області визнав Ситника винним в адміністративному порушенні під час відпочинку в Рівненській області та присудив штраф 3400 грн. В грудні Ситник програв апеляцію.

Справа стосується відпочинку Ситника у мисливському господарстві на Рівненщині, який нібито оплатили інші люди і директор НАБУ не вказав суму у декларації. Ситник нібито не сплатив кошти за проживання в ході свого відпочинку в сумі 25 тисяч гривень.

Ситник повідомив, що має намір оскаржувати в Європейському суді з прав людини штраф за відпочинок.