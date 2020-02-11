Германия "благодаря" шторму побила рекорд потребления энергии ветра

В Германии штурмовой ураган "Сабина" принес не только негативные последствия, но и положительные - в области альтернативной энергетики.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Шторм привел к рекордному производству электроэнергии ветровыми турбинами. Порой в сеть поступало около 43,7 гигаватт энергии ветра, сообщила пресс-секретарь оператора системы передачи Tennet.

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Для сравнения: по данным Института экономики энергетики и технологий энергосистемы (IEE) Фраунгофера, в 2018 году в сеть поступало в среднем 18 гигаватт энергии ветра.

Согласно расчетам, в период между полуднем воскресенья и понедельником более трех четвертей электроэнергии, потребленной в Германии, приходилось на возобновляемые источники. В прошлом году этот объем составил около 43%.

В то же время оператор Amprion отметил, что "Сабина" создала проблемы для операторов сетей, поскольку электричество, которое подавалась от ветровых турбин, было неравномерным. А когда порывы ветра были слишком сильными, турбины отключались.