Торгова угода Британія-ЄС: фон дер Ляєн здивована "австралійською моделлю"

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликає до тіснішої торгової співпраці з Великою Британією, ніж британський прем'єр-міністр Борис Джонсон. Головний переговірник ЄС Мішель Барньє також попереджає Лондон про ілюзії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Handelsblatt.

Фон дер Ляєн заявила, що здивована "австралійською моделлю", пропонованою Джонсоном щодо майбутніх відносин з ЄС. Тому що з Австралією ЄС навіть немає угоди про вільну торгівлю.

"Якщо це бажання британців, вони повинні мати право", - сказала голова ЄК у вівторок у Європейському парламенті в Страсбурзі. "Звичайно, Велика Британія може погодитися на менше. Але особисто я думаю, що ми повинні бути набагато амбітнішими", - сказала вона.

Нагадаємо, що Британія покинула ЄС в ніч на 1 лютого. До кінця 2020 року триватиме перехідний період, протягом якого сторонам необхідно домовитися про подальші торговельні відносини.

ЄС пропонує Лондону угоду, засновану на рівній конкуренції без жодних мит і квот. Якщо сторони не домовляться про угоду, торговельні відносини між Британією і ЄС будуть регулюватися правилами Світової організації торгівлі, які передбачають наявність мит, поки не буде врегульовано питання про їхнє можливе зниження.

Британія очікує, що ЄС "виконає свої зобов'язання" запропонувати Лондону угоду про вільну торгівлю на кшталт такої, яку має Канада.

Якщо ЄС не запропонує торговельну таку угоду, як з Канадою, Лондон замість цього домагатиметься вільнішої домовленості, подібно до зв'язків блоку з Австралією, попереджали в уряді Джонсона.