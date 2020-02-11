Торговое соглашение Британия-ЕС: фон дер Ляен удивлена "австралийской моделью"
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен призывает к более тесному торговому сотрудничеству с Великобританией, чем британский премьер-министр Борис Джонсон. Главный переговорщик ЕС Мишель Барнье также предупреждает Лондон об иллюзиях.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Handelsblatt.
Фон дер Ляйен заявила, что удивлена "австралийской моделью", предлагаемой Джонсоном относительно будущих отношений с ЕС. Потому что с Австралией ЕС даже нет соглашения о свободной торговле.
"Если это желание британцев, они должны иметь право", - сказала председатель ЕК во вторник в Европейском парламенте в Страсбурге. "Конечно, Великобритания может согласиться на меньшее. Но лично я думаю, что мы должны быть гораздо более амбициозными", - сказала она.
Напомним, что Британия покинула ЕС в ночь на 1 февраля. До конца 2020 года будет переходный период, в течение которого сторонам необходимо договориться о дальнейших торговых отношениях.
ЕС предлагает Лондону соглашение, основанное на равной конкуренции без пошлин и квот. Если стороны не договорятся о сделке, торговые отношения между Британией и ЕС будут регулироваться правилами ВТО, которые предусматривают наличие пошлин, пока не будет урегулирован вопрос о их возможном снижении.
Великобритания ожидает, что ЕС "выполнит свои обязательства" предложить Лондону соглашение о свободной торговле вроде того, которое есть у Канады.
Если ЕС не предложит торговое такое соглашение, как с Канадой, Лондон вместо этого добиваться более свободной договоренности, подобно связям блока с Австралией, предупреждали в правительстве Джонсона.