Україна має довести, що готова до промислового безвізу – посол ЄС

Євросоюз готовий йти назустріч українським ініціативам із реалізації Угоди про асоціації, проте чекає, щоб ці амбіції були підтверджені.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це в ході дискусії "Порядок денний європейської інтеграції: амбіції України на 2020 рік" заявив посол ЄС в Україні Матті Маасікас.

"Впевнений, що засідання Ради асоціації дасть поштовх для впровадження українських амбіцій",- заявив він.

Разом із тим, дипломат зазначає, що до цього Україні доведеться провести чималу роботу. В першу чергу – для отримання промислового безвізу, який українська влада оголосила одним зі своїх пріоритетів.

"Що стосується угоди АСАА, то тут потрібна дипломатія з дуже великими навичками, щоб переконати, що це вам потрібно і ви готові до цього",- зазначив він.

Разом із тим посол зазначає, що не меншим викликом це має стати й для громадянського суспільства. "Важливо, що буде після того – треба тримати уряд у тонусі, щоб змушувати їх виконувати те, про що домовимося",- пояснив він.

Як повідомлялося, торговий представник - заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Качка прогнозує, що попередня оціночна місія щодо Угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції АСАА відвідає Україну в першому кварталі 2020 року.

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