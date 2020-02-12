Проблема з польськими квотами на автоперевезення виникне наприкінці року - Гончарук

Проблема квот на автоперевезення територією Польщі в українських перевізників може виникнути наприкінці року.

Про це на брифінгу 12 лютого заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"З приводу перевізників, тут є дві проблеми. Перша - це переговори з нашими польськими колегами щодо збільшення обсягів квот на перевезення. Тому що ви знаєте, країни обмінюються між собою квотами, їх не вистачає", - каже голова уряду.

"Проблема виникне наприкінці року. Ми зараз про це знаємо й думаємо. Я зустрічався з прем'єром Польщі в Давосі, і ми проговорювали це питання. Наш міністр інфраструктури Владислав Криклій постійно веде переговори з польськими колегами, щоб збільшити цю квоту, але це питання переговорів, двосторонніх процесів", - сказав Гончарук.

Другою проблемою він називає непрозорий розподіл дозволів на перевезення в Україні.

"Ми запровадили електронну систему розподілу цих дозволів. Тобто, раніше обсяг дозволів віддали асоціації, і вони між собою щось розподіляють, був квотний принцип. І досить часто, за тими сигналами, які в нас є з ринку, цей розподіл відбувався десь за гроші, десь за політичний вплив. Тобто, фактично, це був окремий інструмент впливу для певних груп", - пояснив прем'єр.

Зараз принцип "дуже простий", каже він: "У тебе є машина, ти подав заявку, в тебе є певний проміжок часу, там п'ять днів, і отримав дозвіл. Якщо ти маленький перевізник, ти не повинен йти на уклін до якоїсь асоціації, ти можеш скористатися електронним інструментом, Очевидно, що це не всім подобається, тому тут є дві складові проблеми".

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій зараз "складає перелік всіх недоліків і ми їх в робочому порядку усунемо", додав Гончарук.

Криклій через тиждень відвідає Польщу з робочим візитом для обговорення питання розширення квот. Він раніше зазначав, що ситуація з автоперевезеннями через польський кордон у 2020 році може погіршитися у зв'язку з тим, що Польща почала видавати додаткові дозволи в 2019 році за рахунок 2020 року.

Як відомо, проблема виникла 2018 року через позицію Польщі встановити квоту на міжнародні автомобільні перевезення у 2019 році на рівні 130 тисяч дозволів. Ключовий аргумент польської переговорної команди - інтереси польських перевізників. Позиція української сторони - квота дозволів не може бути меншою, ніж 200 тис. дозволів.

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