Криклій: питання польських квот на автоперевезення, ймовірно, вдасться зрушити з місця

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій за тиждень відвідає Польщу з робочим візитом для обговорення питання розширення квот на автоперевезення територією цієї країни для українських перевізників.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Через тиждень спеціально їду до Польщі з цього питання. Зустрінусь із міністром інфраструктури Польщі Анджеєм Адамчиком. З цього питання ми маємо підтримку в Білорусі, і, думаю, нам вдасться зрушити з місця", - сказав міністр.

Минулого тижня Україна та Білорусь підписали міжурядовий протокол, який передбачає звільнення від дозвільної системи автомобільних перевезень вантажів і пасажирів у нерегулярному сполученні.

Як зазначав Криклій раніше, ситуація з автоперевезеннями через польський кордон у 2020 році може погіршитися у зв'язку з тим, що Польща почала видавати додаткові дозволи в 2019 році за рахунок 2020 року.

Як відомо, проблема виникла 2018 року через позицію Польщі встановити квоту на міжнародні автомобільні перевезення у 2019 році на рівні 130 тисяч дозволів. Ключовий аргумент польської переговорної команди - інтереси польських перевізників. Позиція української сторони - квота дозволів не може бути меншою, ніж 200 тис. дозволів.

Віцепрем’єр України Дмитро Кулеба закликав Польщу піти на поступки у відповідь на те, що Київ надав формальну згоду на відновлення пошуково-ексгумаційних робіт на території нашої країни.

В МЗС Польщі заявляли, що "не приймають принципів торгівлі у питанні історичної спадщини".

Детальніше читайте у статті: "Транспортний "конфлікт" з ЄС: як Україні вирішити питання квот на автоперевезення".