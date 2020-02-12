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Армія Туреччини обстріляла сирійські війська з реактивної артилерії

Середа, 12 лютого 2020, 18:10

Турецькі військові 12 лютого по обіді обстріляли позиції Сирійської арабської армії у південно-західному Алеппо після нового просування останньої на захід від шосе Алеппо-Дамаск (М-5).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Al Masdar News.

Згідно з повідомленнями, турецькі військові потужно обстріляли позиції сирійської армії в нещодавно захопленому місті Кафр Халаб, що спонукало війська режиму президента Башара Асада шукати укриття від артилерії.

Даних про постраждалих наразі немає. У мережі з'явилися кадри обстрілів турецької реактивної артилерії.

"Т-122 "Sakarya" турецької армії в провінції Ідліб обстрілює ракетами наступаючі сили сирійського режиму в провінції Алеппо. Тепер це міждержавна війна", - коментує у своєму Twitter журналіст Bild Юліан Рьопке.

Водночас нові сутички між Сирійською арабською армією та повстанцями-джихадистами зафіксовані на захід від Кафра Халаба, оскільки останні намагаються повернути втрачені ними території.

Коаліція під керівництвом США, що веде боротьбу з "Ісламською державою", заявила, що її війська 12 лютого відкрили вогонь в пункті пропуску на північному сході Сирії після того, як вони потрапили під обстріл зі стрілецької зброї.

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Туреччина Сирія
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