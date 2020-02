Армія Туреччини обстріляла сирійські війська з реактивної артилерії

Турецькі військові 12 лютого по обіді обстріляли позиції Сирійської арабської армії у південно-західному Алеппо після нового просування останньої на захід від шосе Алеппо-Дамаск (М-5).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Al Masdar News.

Згідно з повідомленнями, турецькі військові потужно обстріляли позиції сирійської армії в нещодавно захопленому місті Кафр Халаб, що спонукало війська режиму президента Башара Асада шукати укриття від артилерії.

Даних про постраждалих наразі немає. У мережі з'явилися кадри обстрілів турецької реактивної артилерії.

SYRIA: Footage from @MGhorab3 shows Turkish rocket artillery targeting government positions in Syria this afternoon. pic.twitter.com/UW5Rq1kntX

"Т-122 "Sakarya" турецької армії в провінції Ідліб обстрілює ракетами наступаючі сили сирійського режиму в провінції Алеппо. Тепер це міждержавна війна", - коментує у своєму Twitter журналіст Bild Юліан Рьопке.

Turkish Army T-122 'Sakarya' in #Idlib province firing rockets against advancing Syrian regime forces in #Aleppo province.

This is an interstate war now.

cc @ischinger pic.twitter.com/7Rswx375Py