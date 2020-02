Армия Турции обстреляла сирийские войска из реактивной артиллерии

Турецкие военные 12 февраля по обеде обстреляли позиции Сирийской арабской армии в юго-западном Алеппо после нового продвижения последней к западу от шоссе Алеппо-Дамаск (М-5).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Al Masdar News.

Согласно сообщениям, турецкие военные мощно обстреляли позиции сирийской армии в недавно захваченном городе Кафр Халаб, что побудило войска режима президента Башара Асада искать укрытия от артиллерии.

Данных о пострадавших пока нет. В сети появились кадры обстрелов турецкой реактивной артиллерии.

SYRIA: Footage from @MGhorab3 shows Turkish rocket artillery targeting government positions in Syria this afternoon. pic.twitter.com/UW5Rq1kntX