Армия Турции обстреляла сирийские войска из реактивной артиллерии

Турецкие военные 12 февраля по обеде обстреляли позиции Сирийской арабской армии в юго-западном Алеппо после нового продвижения последней к западу от шоссе Алеппо-Дамаск (М-5).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Al Masdar News.

Согласно сообщениям, турецкие военные мощно обстреляли позиции сирийской армии в недавно захваченном городе Кафр Халаб, что побудило войска режима президента Башара Асада искать укрытия от артиллерии.

Данных о пострадавших пока нет. В сети появились кадры обстрелов турецкой реактивной артиллерии.

SYRIA: Footage from @MGhorab3 shows Turkish rocket artillery targeting government positions in Syria this afternoon. pic.twitter.com/UW5Rq1kntX — Conflict News (@Conflicts) February 12, 2020

"Т-122 "Sakarya" турецкой армии в провинции Идлиб обстреливает ракетами наступающие силы сирийского режима в провинции Алеппо. Теперь это межгосударственная война", - комментирует в своем Twitter журналист Bild Юлиан Репке.

В то же время новые столкновения между Сирийской арабской армией и повстанцами-джихадистами зафиксированы западнее Кафр Халаба, поскольку последние пытаются вернуть утраченные ими территории.

Коалиция под руководством США, ведущая борьбу с "Исламской государством", заявила, что ее войска 12 февраля открыли огонь в пункте пропуска на северо-востоке Сирии после того, как они попали под обстрел из стрелкового оружия.