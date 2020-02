Посольство США в Україні прокоментувало заміну Богдана на Єрмака

У посольстві США в Україні відреагували на звільнення з посади керівника Офісу президента Андрія Богдана та призначення замість нього Андрія Єрмака.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Ми дякуємо Андрію Богдану за партнерство та цінуємо його зусилля щодо підтримки історичного поступу реформ в Україні останнім часом. Ми сподіваємось на продовження нашого міцного партнерства у впровадженні реформ з Андрієм Єрмаком", - йдеться у повідомленні посольства в Twitter.

We thank Andriy Bohdan for his partnership and commend his efforts to support the recent historic pace of reforms in Ukraine. We look forward to continuing our strong partnership on reform with Andriy Yermak.