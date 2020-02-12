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Посольство США в Україні прокоментувало заміну Богдана на Єрмака

Середа, 12 лютого 2020, 18:26

У посольстві США в Україні відреагували на звільнення з посади керівника Офісу президента Андрія Богдана та призначення замість нього Андрія Єрмака.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Ми дякуємо Андрію Богдану за партнерство та цінуємо його зусилля щодо підтримки історичного поступу реформ в Україні останнім часом. Ми сподіваємось на продовження нашого міцного партнерства у впровадженні реформ з Андрієм Єрмаком", - йдеться у повідомленні посольства в Twitter.

Допис посольства прокоментував колишній заступник Адміністрації президента Петра Порошенка із зовнішньополітичних питань Костянтин Єлісєєв, написавши англійською (з граматичною помилкою, - ред.): "Лицемірство!".

 

Слід зазначити, що свого часу призначення Андрія Богдана (особистого адвоката Коломойського і держслужбовця за президентства Януковича) на посаду голови Офісу президента викликало запитання у міжнародних партнерів України.

Експерти повідомляли, що в США та ЄС неодноразово попереджали Володимира Зеленського, що вибір Богдана шкодить його репутації.

Водночас, тодішній повірений у справах США Вільям Тейлор в інтерв’ю "Європейській правді" заявив, що Штати і надалі відкрито виступають проти посилення Коломойського, та водночас не мають заперечень щодо призначення Богдана.

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