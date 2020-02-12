Посольство США в Украине прокомментировало замену Богдана на Ермака

В посольстве США в Украине отреагировали на увольнение с должности руководителя Офиса президента Андрея Богдана и назначение вместо него Андрея Ермака.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Мы благодарим Андрея Богдана за партнерство и ценим его усилия по поддержке исторического развития реформ в Украине в последнее время. Мы надеемся на продолжение нашего крепкого партнерства во внедрении реформ с Андреем Ермаком", - говорится в сообщении посольства в Twitter.

We thank Andriy Bohdan for his partnership and commend his efforts to support the recent historic pace of reforms in Ukraine. We look forward to continuing our strong partnership on reform with Andriy Yermak. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) February 12, 2020

Сообщение посольства прокомментировал бывший заместитель Администрации президента Петра Порошенко по внешнеполитическим вопросам Константин Елисеев, написав на английском (с грамматической ошибкой, - ред.): "Лицемерие".

Следует отметить, что в свое время назначение Андрея Богдана (личного адвоката Коломойского и госслужащего при президентстве Януковиче) на должность главы Офиса президента вызвало вопросы у международных партнеров Украины.

Эксперты сообщали, что в США и ЕС неоднократно предупреждали Владимира Зеленского, что выбор Богдана вредит его репутации.

В то же время, тогдашний поверенный в делах США Уильям Тейлор в интервью "Европейской правде" заявил, что Штаты и в дальнейшем открыто выступают против усиления Коломойского, но при этом не имеют возражений относительно назначения Богдана.