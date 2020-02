Посольство США в Украине прокомментировало замену Богдана на Ермака

В посольстве США в Украине отреагировали на увольнение с должности руководителя Офиса президента Андрея Богдана и назначение вместо него Андрея Ермака.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Мы благодарим Андрея Богдана за партнерство и ценим его усилия по поддержке исторического развития реформ в Украине в последнее время. Мы надеемся на продолжение нашего крепкого партнерства во внедрении реформ с Андреем Ермаком", - говорится в сообщении посольства в Twitter.

We thank Andriy Bohdan for his partnership and commend his efforts to support the recent historic pace of reforms in Ukraine. We look forward to continuing our strong partnership on reform with Andriy Yermak.