Німеччина підозрює свого громадянина у поставках військового обладнання Росії
Генпрокуратура Німеччини у середу, 12 лютого, видала ордер на арешт німця, якого підозрюють у порушенні ембарго на поставки військового устаткування і обладнання подвійного призначення до Росії.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні прокуратури, оприлюдненому на офіційному сайті в четвер.
Підозрюваного, якого називають Александром С., співробітники митного управління кримінальної поліції арештували у вівторок у місті Аугсбург. Слідчі обшукали його квартиру та приміщення компанії, керівником якої він є.
Вважається, що німецький громадянин всупереч санкціям ЄС доставляв верстати кінцевому військовому споживачеві в Росії. Аби приховати, кому вони призначені, Александр С. вів справи через різних підставних покупців і приховував призначення товару.
У період з січня 2016 по січень 2018 року він здійснив сім незаконних поставок загальною сумою приблизно 8 мільйонів євро.
Усі поставлені верстати призначені для використання у військових цілях та включені у перелік ЄС товарів подвійного призначення, заборонених для експорту в Росію.
У 2014 році Євросоюз схвалив так звані секторальні санкції щодо Росії, щоб змусити Москву змінити політику щодо України. ЄС ввів ембарго на торгівлю зброєю з Росією і обмежив експорт товарів подвійного призначення.