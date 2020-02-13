Германия подозревает своего гражданина в поставках военного оборудования в Россию

Генпрокуратура Германии в среду, 12 февраля, выдала ордер на арест немца, которого подозревают в нарушении эмбарго на поставки военного оборудования и оборудования двойного назначения в России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении прокуратуры, обнародованном на официальном сайте в четверг.

Подозреваемый, которого называют Александром С., сотрудники таможенного управления криминальной полиции арестовали во вторник в городе Аугсбург. Следователи обыскали его квартиру и помещения компании, руководителем которой он является.

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Считается, что немецкий гражданин вопреки санкциям ЕС доставлял станки конечному военному потребителю в России. Чтобы скрыть, кому они предназначены, Александр С. вел дела за различных подставных покупателей и скрывал назначение товара.

В период с января 2016 по январь 2018 он совершил семь незаконных поставок на общую сумму примерно 8 млн евро.

Все поставленные станки предназначены для использования в военных целях и включены ЕС в перечень товаров двойного назначения, запрещенных для экспорта в Россию.

В 2014 году Евросоюз одобрил так называемые секторальные санкции в отношении России, чтобы заставить Москву изменить политику в отношении Украины. ЕС ввел эмбарго на торговлю оружием с Россией и ограничил экспорт товаров двойного назначения.