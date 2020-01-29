Німеччина передала українським прикордонникам оснащення на 140 тис. євро

Німеччина 28 січня передала українським прикордонникам оснащення для Центру перевірки документів на майже 140 тисяч євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Федеральна поліція Німеччини передала Державній прикордонній службі України відеоспектральні компаратори, мікроскопи, комп’ютерну техніку та інші прилади, що будуть використовуватися у Головному експертно-криміналістичному центрі відомства для вивчення паспортних документів та виявлення різного роду підробок.

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Завдяки отриманому обладнанню прикордонники завершили перший етап технічного оснащення Головного експертно-криміналістичного центру Держприкордонслужби приладами експертного рівня для проведення перевірки документів. Це дозволить в подальшому створити на базі цього центру Національний контактний пункт перевірки автентичності паспортних документів та сприятиме його інтеграції до системи експертних служб прикордонних органів європейських держав.

Офіцер зв’язку Федеральної поліції Німеччини Франц Вебер зазначив: "У порівнянні із минулими роками наша співпраця набирає дещо іншого стилю. Для мене важливо, щоб у прикордонників залишалось те, з чим би вони могли працювати та що використовували б щодня".