Генсек НАТО розповів про сніданок з міністром оборони України
Міністри оборони країн НАТО під час сніданку з українським колегою Андрієм Загороднюком в Брюсселі у четвер обговорили подальшу підтримку України і оцінили проведені реформи.
Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це на брифінгу в штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі розказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
Генсек назвав "плідною" дискусію щодо України під час сніданку, організованого Канадою.
"Союзники висловили рішучу підтримку суверенітету, територіальній цілісності та незалежності України… Вони підтримали прогрес у реформах в Україні і закликали проводити подальші реформи", - сказав Єнс Столтенберг.
Він наголосив, що НАТО й далі готовий надавати політичну і практичну підтримку Україні, при цьому важливо, щоб Україна продовжувала рухатися шляхом реформ.
Столтенберг також похвалив Володимира Зеленського за прогрес у реалізації його мирних ініціатив, серед яких успішними прикладами, за його словами, є проведення саміту у "нормандському форматі" і обмін полоненими.
"Ми спостерігаємо певний прогрес (щодо врегулювання ситуації на Донбасі. – ЄП). Але як і раніше є проблеми. Є постійні порушення режиму припинення вогню, спостережна місія не має доступу по всій території (тимчасово окупованого Донбасу. – ЄП.)", - констатував генсек Альянсу.