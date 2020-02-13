Генсек НАТО розповів про сніданок з міністром оборони України

Міністри оборони країн НАТО під час сніданку з українським колегою Андрієм Загороднюком в Брюсселі у четвер обговорили подальшу підтримку України і оцінили проведені реформи.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це на брифінгу в штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі розказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Генсек назвав "плідною" дискусію щодо України під час сніданку, організованого Канадою.

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"Союзники висловили рішучу підтримку суверенітету, територіальній цілісності та незалежності України… Вони підтримали прогрес у реформах в Україні і закликали проводити подальші реформи", - сказав Єнс Столтенберг.

Він наголосив, що НАТО й далі готовий надавати політичну і практичну підтримку Україні, при цьому важливо, щоб Україна продовжувала рухатися шляхом реформ.

Столтенберг також похвалив Володимира Зеленського за прогрес у реалізації його мирних ініціатив, серед яких успішними прикладами, за його словами, є проведення саміту у "нормандському форматі" і обмін полоненими.

"Ми спостерігаємо певний прогрес (щодо врегулювання ситуації на Донбасі. – ЄП). Але як і раніше є проблеми. Є постійні порушення режиму припинення вогню, спостережна місія не має доступу по всій території (тимчасово окупованого Донбасу. – ЄП.)", - констатував генсек Альянсу.