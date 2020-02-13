Міноборони: Україна відповідає критеріям Програми розширених можливостей НАТО

Міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що Україна готова приєднатися до Програми розширених можливостей НАТО.

Про це він сказав під час робочого сніданку на запрошення міністра національної оборони Канади за участю Генерального Секретаря НАТО, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Наші партери по НАТО знають, що приєднання до програми Партнерства розширених можливостей НАТО (Enhanced Opportunity Partnership) є абсолютним пріоритетом для України. Україна зробила значний прогрес у впровадженні стандартів Альянсу і вже відповідає військовим критеріям для приєднання до Програми. Ми готові і наразі є чудове вікно можливостей", — заявив Загороднюк.

Він наголосив, що приєднання України до Програми є ключовим елементом у посиленні європейської безпеки та поглибленні співробітництва й партнерства. Тому він закликав партнерів розглянути заявку України на участь у Програмі та підтримати це рішення.

Читайте також США працюватимуть з Угорщиною, щоб зняти блокаду України в НАТО

За словами Загороднюка, Україні є що запропонувати Альянсу. Серед напрямків міністр виокремив продовження участі українських військових в операціях під егідою НАТО, обмін досвідом, отриманим під час протистояння російській агресії на Сході України, включаючи гібридну складову, обмін розвідданими, а також забезпечення безпеки в акваторії Чорного моря.

Нагадаємо, у січні віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба звернувся до НАТО з проханням розпочати офіційну процедуру розгляду заявки України на приєднання до Програми розширених можливостей НАТО.