Генсек НАТО рассказал о завтраке с министром обороны Украины

Министры обороны стран НАТО во время завтрака с украинским коллегой Андреем Загороднюком в Брюсселе в четверг обсудили дальнейшую поддержку Украины и оценили проведенные реформы.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом на брифинге в штаб-квартире Альянса в Брюсселе рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Генсек назвал "плодотворной" дискуссию об Украине во время завтрака, организованного Канадой.

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"Союзники выразили решительную поддержку суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины... Они поддержали прогресс в реформах в Украине и призвали проводить дальнейшие реформы", - сказал Йенс Столтенберг.

Он подчеркнул, что НАТО и дальше готов оказывать политическую и практическую поддержку Украине, при этом важно, чтобы Украина продолжала двигаться по пути реформ.

Столтенберг также похвалил Владимира Зеленского за прогресс в реализации его мирных инициатив, среди которых успешными примерами, по его словам, является проведение саммита в "нормандском формате" и обмен пленными.

"Мы наблюдаем определенный прогресс (по урегулированию ситуации на Донбассе. - ЕП). Но по-прежнему есть проблемы. Есть постоянные нарушения режима прекращения огня, наблюдательная миссия не имеет доступа по всей территории (временно оккупированного Донбасса. - ЕП), - констатировал генсек Альянса.