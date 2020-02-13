У Болгарії висунули звинувачення одному з найбагатших людей країни, який втік в ОАЕ

Прокуратура Болгарії висунула звинувачення проти Василя Божкова - одного з найбагатших людей країни, арештованого в ОАЕ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на БГНЕС.

Божкова звинувачують за 11 пунктами, серед яких організація злочинної групи, шантаж, спроба підкупу посадової особи, а також зберігання культурних цінностей, які не зареєстровані в установленому порядку.

За даними прокуратури, організована злочинна група на чолі з Божковим діяла по всій Болгарії з 2014 року і була створена для вимагання і відмивання грошей.

Божков на початку лютого втік з Болгарії в ОАЕ, де і був заарештований. Він утримується під вартою в Абу-Дабі протягом двох тижнів і заперечує будь-які правопорушення. Болгарія готує запит про його екстрадицію.

Божков власник кількох гральних компаній, а також одного з двох найпопулярніших футбольних клубів в Болгарії "Левські". Статки 63-річного Божкова оцінюються приблизно в $1,35 млрд.

Божкову також належить найбільша приватна лотерея в Болгарії. Але два тижні тому парламент проголосував за заборону таких лотерей і встановлення контролю над ринком в спробі боротися з корупцією, приборкати азартні ігри серед молоді і збільшити фінансування спорту.

Божков звинуватив владу в спробі конфіскувати його колекцію фракійського антикваріату, яка, як вважають, більше, ніж та, що зберігається в Національному музеї Болгарії.