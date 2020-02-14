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В Сирії збито другий за тиждень вертоліт режиму Асада

П'ятниця, 14 лютого 2020, 14:48

Вертоліт режиму Башара Асада був збитий у сільській місцевості на захід від Алеппо в провінції Ідліб, де в останні тижні активізувалися військові дії.

Про це повідомило турецьке державне агентство Anadolu, пише "Європейська правда".

Журналіст німецького видання Bild Юліан Рьопке написав, що вертоліт, ймовірно, був збитий турецькою зенітною ракетою.

Це вже другий вертоліт сирійського уряду, збитий у провінції Ідліб за останні 3 дні. 11 лютого в результаті збиття гелікоптера загинули двоє пілотів.

Збройні сили Туреччини направили додаткове озброєння та війська до Ідлібу, щоб протистояти наступу сирійських урядових сил. Війська Асада активізували натиск у провінції, яка є останнім оплотом підтримуваних Туреччиною повстанців.

Нагадаємо, НАТО закликає сирійські війська президента Башара Асада, а також Росію, припинити операцію в провінції Ідліб.

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Туреччина Сирія
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