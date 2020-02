В Сирії збито другий за тиждень вертоліт режиму Асада

Вертоліт режиму Башара Асада був збитий у сільській місцевості на захід від Алеппо в провінції Ідліб, де в останні тижні активізувалися військові дії.

Про це повідомило турецьке державне агентство Anadolu, пише "Європейська правда".

Журналіст німецького видання Bild Юліан Рьопке написав, що вертоліт, ймовірно, був збитий турецькою зенітною ракетою.

#News (corrected)

A suspected Turkish army SAM system downed another #Assad regime helicopter, this time it seems a Mil Mi-24.

Russian jets are further free to bomb and kill civilians.#Syria pic.twitter.com/rZ4HH8i64O