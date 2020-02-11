РФ завдала авіаударів по місту Ідліб, є загиблі

У відповідь збиття сирійського вертольота, у чому військові спостерігачі звинуватили сили Туреччини, Росія обстріляла ринкову площу в місті Ідліб, убивши 12 мирних мешканців.

Про це розповів у своєму Twitter журналіст Bild Юліан Рьопке, повідомляє "Європейська правда".

Сирійський військовий вертоліт збили 11 лютого у провінції Ідліб, загинуло обоє пілотів, заявив кореспондент AFP та Сирійська обсертваторія з прав людини, яка звинувачує в атаці турецькі сили. Анкара не взяла відповідальність на себе, пише France24.

Рьопке публікує фото збиття вертольота, а також наслідків обстрілу Ідліба російськими літаками.

Reaction by Russian and Syrian air force as expected.

Air strikes on Idlib city. pic.twitter.com/HH8YiAFimg — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) February 11, 2020

Neue Fotos der Opfer des russischen Angriffs auf Idlib (über Agenturen).

Trotzdem nennt das @AuswaertigesAmt #Russland weiter nicht beim Namen („Die Bundesregierung hat die Offensive des syrischen Regimes und seiner Verbündeten von Beginn an auf das Schärfste verurteilt“) ... pic.twitter.com/OUkm5b3Qht — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) February 11, 2020

В Ідлібі всього за тиждень було вбито 13 турецьких солдатів, що викликало військові удари Анкари у відповідь.

Турецькі сили завдали ударів по 115 цілях режиму сирійського уряду і стверджують, що ліквідували 101 військового.

НАТО закликає сирійські війська президента Башара Асада, а також Росію, припинити операцію в провінції Ідліб.