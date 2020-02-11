Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Генсек НАТО закликав Асада і Росію припинити бойові дії в Ідлібі

Німеччина "завдяки" шторму побила рекорд споживання енергії вітру

ЄС вирішив зняти санкції з Азарова і Ставицького – журналіст

Ірландія: націоналісти з Sinn Féin отримали історичний результат на виборах






РФ завдала авіаударів по місту Ідліб, є загиблі

Вівторок, 11 лютого 2020, 15:00

У відповідь збиття сирійського вертольота, у чому військові спостерігачі звинуватили сили Туреччини, Росія обстріляла ринкову площу в місті Ідліб, убивши 12 мирних мешканців.

Про це розповів у своєму Twitter журналіст Bild Юліан Рьопке, повідомляє "Європейська правда".

Сирійський військовий вертоліт збили 11 лютого у провінції Ідліб, загинуло обоє пілотів, заявив кореспондент AFP та Сирійська обсертваторія з прав людини, яка звинувачує в атаці турецькі сили. Анкара не взяла відповідальність на себе, пише France24.

Рьопке публікує фото збиття вертольота, а також наслідків обстрілу Ідліба російськими літаками.

В Ідлібі всього за тиждень було вбито 13 турецьких солдатів, що викликало військові удари Анкари у відповідь.

Турецькі сили завдали ударів по 115 цілях режиму сирійського уряду і стверджують, що ліквідували 101 військового.

НАТО закликає сирійські війська президента Башара Асада, а також Росію, припинити операцію в провінції Ідліб.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Сирія
powered by lun.ua