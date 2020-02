РФ завдала авіаударів по місту Ідліб, є загиблі

У відповідь збиття сирійського вертольота, у чому військові спостерігачі звинуватили сили Туреччини, Росія обстріляла ринкову площу в місті Ідліб, убивши 12 мирних мешканців.

Про це розповів у своєму Twitter журналіст Bild Юліан Рьопке, повідомляє "Європейська правда".

Сирійський військовий вертоліт збили 11 лютого у провінції Ідліб, загинуло обоє пілотів, заявив кореспондент AFP та Сирійська обсертваторія з прав людини, яка звинувачує в атаці турецькі сили. Анкара не взяла відповідальність на себе, пише France24.

Рьопке публікує фото збиття вертольота, а також наслідків обстрілу Ідліба російськими літаками.

Reaction by Russian and Syrian air force as expected.

Air strikes on Idlib city. pic.twitter.com/HH8YiAFimg