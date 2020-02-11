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Генсек НАТО закликав Асада і Росію припинити бойові дії в Ідлібі

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Генсек НАТО закликав Асада і Росію припинити бойові дії в Ідлібі

Вівторок, 11 лютого 2020, 13:24

НАТО закликає сирійські війська президента Башара Асада, а також Росію, припинити операцію в провінції Ідліб.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції напередодні зустрічі міністрів оборони країн Альянсу.

"Я дуже стурбований ситуацією в Ідлібі, тому що ми бачимо безрозсудні напади на цивільних осіб, ми бачимо, що сотні і тисячі людей змушені втікати, ми бачимо обстріли цивільних цілей і ми засуджуємо це. Тому ми закликаємо Асада і Росію, яка надає підтримку режиму, припинити ці напади, поважати міжнародне законодавство", - сказав він.

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Столтенберг додав, що підтримує посередницькі зусилля Євросоюзу із врегулювання ситуації в Сирії.

"Це треба робити терміново, тому що люди страждають в момент, коли ми зараз говоримо. Підтримуваний Росією режим Асада повинен припинити вбивство невинних людей в Ідлібі", - сказав генсек.

З початку грудня внаслідок бойових дій в провінціях Ідліб та Алеппо свої будинки були змушені залишити 689 тисяч людей. Зараз близько половини провінції Ідліб, а також частини провінцій Алеппо та Латакія залишаються поза контролем сирійського уряду.

10 лютого підрозділи сирійської армії, які за підтримки союзників наступають в південно-західних околицях Алеппо, взяли під контроль більшу частину шосе Хама – Алеппо.

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