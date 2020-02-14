В Сирии сбили второй за неделю вертолет режима Асада

Вертолет режима Башара Асада был сбит в сельской местности к западу от Алеппо в провинции Идлиб, где в последние недели активизировались военные действия.

Об этом сообщило турецкое государственное агентство Anadolu, пишет "Европейская правда".

Журналист немецкого издания Bild Юлиан Репке написал, что вертолет, вероятно, был сбит турецкий зенитной ракетой.

#News (corrected)

A suspected Turkish army SAM system downed another #Assad regime helicopter, this time it seems a Mil Mi-24.

Russian jets are further free to bomb and kill civilians.#Syria pic.twitter.com/rZ4HH8i64O — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) February 14, 2020

Это уже второй вертолет сирийского правительства, сбитый в провинции Идлиб за последние 3 дня. 11 февраля в результате сбивания вертолета погибли двое пилотов.

Вооруженные силы Турции направили дополнительное вооружение и войска в Идлибе, чтобы противостоять наступлению сирийских правительственных сил. Войска Асада активизировали натиск в провинции, которая является последним оплотом поддерживаемых Турцией повстанцев.

Напомним, НАТО призывает сирийские войска президента Башара Асада, а также Россию прекратить операцию в провинции Идлиб.