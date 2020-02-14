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В Сирии сбили второй за неделю вертолет режима Асада

Пятница, 14 февраля 2020, 14:48

Вертолет режима Башара Асада был сбит в сельской местности к западу от Алеппо в провинции Идлиб, где в последние недели активизировались военные действия.

Об этом сообщило турецкое государственное агентство Anadolu, пишет "Европейская правда".

Журналист немецкого издания Bild Юлиан Репке написал, что вертолет, вероятно, был сбит турецкий зенитной ракетой.

Это уже второй вертолет сирийского правительства, сбитый в провинции Идлиб за последние 3 дня. 11 февраля в результате сбивания вертолета погибли двое пилотов.

Вооруженные силы Турции направили дополнительное вооружение и войска в Идлибе, чтобы противостоять наступлению сирийских правительственных сил. Войска Асада активизировали натиск в провинции, которая является последним оплотом поддерживаемых Турцией повстанцев.

Напомним, НАТО призывает сирийские войска президента Башара Асада, а также Россию прекратить операцию в провинции Идлиб.

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