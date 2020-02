В Сирии сбили второй за неделю вертолет режима Асада

Вертолет режима Башара Асада был сбит в сельской местности к западу от Алеппо в провинции Идлиб, где в последние недели активизировались военные действия.

Об этом сообщило турецкое государственное агентство Anadolu, пишет "Европейская правда".

Журналист немецкого издания Bild Юлиан Репке написал, что вертолет, вероятно, был сбит турецкий зенитной ракетой.

#News (corrected)

A suspected Turkish army SAM system downed another #Assad regime helicopter, this time it seems a Mil Mi-24.

Russian jets are further free to bomb and kill civilians.#Syria pic.twitter.com/rZ4HH8i64O