Свист і крики під час виступу президента Польщі: прокуратура почала провадження

Районна прокуратура в польському Пуцьку розпочала розслідування подій у цьому місті в понеділок, коли виступ президента Анджея Дуди порушили свистом та криками.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

До гданської прокуратури надійшло кілька повідомлень у зв'язку з образою президента Анджея Дуди під час його виступу у Пуцьку на святкуванні 100-річчя "заручин Польщі з морем" (церемонії, організованої польськими військовими в XX столітті з метою підкреслити важливість відновлення доступу Польщі до Балтійського моря, який був надовго втрачений після поділу Речі Посполитої в 1793 році).

Скарги переказали до прокуратури міста Пуцьк, яка веде справу. Під час виступу Дуди його освистувала група людей, що зібралася перед сценою. Вони викрикували: "Маріонетка" та "Ти сидітимеш".

Того ж дня у Вейхерові президента зустріла група протестувальників з транспарантами: "Конституція" та "Дуда - ганьба нації". Освистування лунали на записах виступу голови держави.

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"У Пуцьку відбулися святкування 100-річчя заручин Польщі з морем, і такої поведінки не повинно було бути, особливо під час таких важливих державних церемоній", - заявив речник президента Дуди.



Депутати PiS внесли до Сейму проєкт резолюції, який засуджує "групу хуліганів" з Пуцька, як вони описали цих протестувальників. Вони називали їхню поведінку "варварською" і спрямованою на пониження авторитету польської держави.

"Сейм висловлює свій жаль і сором через ставлення деяких парламентарів, які підтримали напад на польського президента", - сказано в проєкті резолюції, яку склали депутати PiS.