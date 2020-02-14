Свист и крики во время выступления президента Польши: прокуратура начала дело

Районная прокуратура в польском Пуцке начала расследование событий в этом городе, где в понедельник выступление президента Анджея Дуды нарушили свистом и криками.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

В гданьскую прокуратуру поступило несколько сообщений в связи с оскорблением президента Анджея Дуды во время его выступления в Пуцке на праздновании 100-летия "венчания Польши с морем" (церемонии, организованной польскими военными в XX веке с целью подчеркнуть важность восстановления доступа Польши к Балтийскому морю, который был надолго утрачен после раздела Речи Посполитой в 1793 году).

Обращения передали в прокуратуру города Пуцк, которая ведет дело. Во время выступления Дуды его освистала группа людей, собравшаяся перед сценой. Они выкрикивали: "Марионетка" и "Ты будешь сидеть".

В тот же день в Вейхерове президента встретила группа протестующих с транспарантами: "Конституция" и "Дуда - позор нации". Освистывание было слышно на записях выступления главы государства.

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"В Пуцке состоялись празднования 100-летия "венчания Польши с морем", и такого поведения не должно было быть, особенно во время таких важных государственных церемоний", - заявил пресс-секретарь президента Дуды.

Депутаты PiS внесли в Сейм проект резолюции, который осуждает "группу хулиганов" из Пуцка, как они описали этих протестующих. Они называли их поведение "варварским" и направленным на понижение авторитета польского государства.

"Сейм выражает сожаление и стыд из-за отношения некоторых парламентариев, которые поддержали атаку на польского президента", - сказано в проекте резолюции, составленном депутатами PiS.