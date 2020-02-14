Скандал у польському Сеймі: провладна депутатка показала опозиції непристойний жест

За результатами четвергового засідання польського Сейму найбурхливішу реакцію викликав жест депутатки керівної партії "Право і справедливість" Йоанни Ліхоцької, яка показала опозиції середнього пальця.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на журнал Wprost.

Інцидент стався після того, як Сейм більшістю голосів ухвалив постанову про фінансування державних ЗМІ, які опозиційні політики й активісти звинувачують у поширенні пропаганди. На дотування державних ЗМІ виділять майже 2 мільярди злотих, що є рекордною сумою на ці цілі.

Натомість опозиція вимагала, щоб кошти виділили на охорону здоров’я.

Після ухвалення постанови, депутати опозиції почали вигукувати "Ганьба!", і в цей момент численні камери вихопили жест Йоанни Ліхоцької – вона показувала в бік опозиції середнього пальця.

"Пані Йоанна Ліхоцька - до опозиції і хворих на рак після заяви, що ПіС спрямує 2 млрд злотих на TVPiS, а не на онкологію, як пропонувала "Громадянська коаліція", - написала опозиційна депутатка Барбара Новацька у Twitter, супроводивши допис промовистим фото.

Низка депутатів опозиції вимагають від спікера Сейму дій у відповідь на жест Ліхоцької, стверджуючи, що така поведінка неприпустима для депутата і вона має перепросити.

Жест викликав бурхливу реакцію і серед інтернет-користувачів.

Сама Ліхоцька пояснила у Twitter, що насправді не мала на увазі нічого непристойного, а просто потерла середнім пальцем під оком, оскільки нервувала, а камери вихопили тільки один момент.

Втім, свій жест депутатці довелося пояснювати не тільки користувачам Twitter, а й голові партії Ярославу Качинському. Камери каналу TVN зафіксували, як Ліхоцька щось жваво пояснює Качинському, кілька разів потираючи під оком середнім пальцем.